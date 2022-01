Scala dei Turchi torna bianca | ultimate operazioni pulizia

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo lo sfregio, l'immediato ripristino dei luoghi. Ladei, uno dei gioielli naturalistici più conosciuti della Sicilia, è stato ripulito dalle sostanze con le quali era stata imbrattata la falesia. Un atto di vandalismo cancellato a tempo di record grazie all'intervento degli uomini della Protezione Civile (presenti numerosi volontari) delle sedi di Agrigento, che hanno lavorato in collaborazione con il Comune di Realmonte e la Soprintendenza per i Beni Culturali di Agrigento. Il materiale rosso disperso sullascogliera era ossido di ferro in polvere: per rimuoverlo è stato necessario aspirarlo dalla superficie su cui era stato depositato.Soddisfazione è stata espressa dal responsabile regionale della Protezione Civile Salvo Cocina. Anche Angela Roberto, presidente della sede di Agrigento di ...