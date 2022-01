Renzi ad Avvenire: “Sulle scuole sto con Draghi” (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA – In un’intervista ad Avvenire, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha parlato del decreto che ha fissato l’obbligo vaccinale per gli over 50: “Si poteva e doveva fare più semplice, ma il punto fondamentale è molto chiaro: basta isterie, basta catastrofismi. Se ci vacciniamo, il Covid non fa più paura. Bisogna accelerare Sulle terze dosi e fare meno polemiche”. Per quanto riguarda il ritorno in classe, Renzi la pensa così: “Io sostengo al 100% la linea di Draghi Sulle riaperture delle scuole. Quando c’è qualche problema la prima cosa che in tanti propongono di chiudere è la scuola. Ma è un errore clamoroso. Basta con questa cultura nichilista per cui i nostri figli possono andare in pizzeria o a sciare, giustamente, ma non a scuola. Io dico di più: teniamo ... Leggi su lopinionista (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA – In un’intervista ad, il leader di Italia Viva, Matteo, ha parlato del decreto che ha fissato l’obbligo vaccinale per gli over 50: “Si poteva e doveva fare più semplice, ma il punto fondamentale è molto chiaro: basta isterie, basta catastrofismi. Se ci vacciniamo, il Covid non fa più paura. Bisogna accelerareterze dosi e fare meno polemiche”. Per quanto riguarda il ritorno in classe,la pensa così: “Io sostengo al 100% la linea diriaperture delle. Quando c’è qualche problema la prima cosa che in tanti propongono di chiudere è la scuola. Ma è un errore clamoroso. Basta con questa cultura nichilista per cui i nostri figli possono andare in pizzeria o a sciare, giustamente, ma non a scuola. Io dico di più: teniamo ...

