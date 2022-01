“Ora è riparato e può amare ancora di più”: Amanda Lear è stata operata al cuore (Di domenica 9 gennaio 2022) Si è mostrata sorridente Amanda Lear nell’ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, nonostante sembri decisamente provata: la showgirl, infatti, è apparsa in un letto d’ospedale, dopo essersi sottoposta ad un delicato intervento al cuore, a 82 anni compiuti. Ma ha voluto comunque mostrarsi ai suoi follower, per rassicurarli. A quanto pare, infatti, è andato tutto per il verso giusto. “Sono felice di averlo fatto! Intervento al cuore. Il mio cuore ora è riparato e potrà amare i miei fan ancora di più“. Sono queste le parole con cui la cantante francese (naturalizzata italiana) ha accompagnato la foto che la ritrae nella clinica di Zurigo, in Svizzera, dove ha avuto luogo l’operazione. Amanda Lear, ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 9 gennaio 2022) Si è mostrata sorridentenell’ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, nonostante sembri decisamente provata: la showgirl, infatti, è apparsa in un letto d’ospedale, dopo essersi sottoposta ad un delicato intervento al, a 82 anni compiuti. Ma ha voluto comunque mostrarsi ai suoi follower, per rassicurarli. A quanto pare, infatti, è andato tutto per il verso giusto. “Sono felice di averlo fatto! Intervento al. Il mioora èe potrài miei fandi più“. Sono queste le parole con cui la cantante francese (naturalizzata italiana) ha accompagnato la foto che la ritrae nella clinica di Zurigo, in Svizzera, dove ha avuto luogo l’operazione., ...

