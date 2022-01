Napoli Sampdoria 1-0 LIVE: comincia il secondo tempo al Maradona (Di domenica 9 gennaio 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Napoli e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Maradona, Napoli e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Sampdoria 1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – comincia LA PARTITA AL Maradona 8? Fase di studio – Il Napoli tiene di più palla, ma la Sampdoria riesce a chiudere tutti gli spazi e non soffre le avanzate azzurre. 14? Tiro Sampdoria – I blucerchiati si fanno vedere in avanti con Gabbiadini che si libera al tiro da fuori col mancino, ma ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Allo stadio, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadiosi affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO –LA PARTITA AL8? Fase di studio – Iltiene di più palla, ma lariesce a chiudere tutti gli spazi e non soffre le avanzate azzurre. 14? Tiro– I blucerchiati si fanno vedere in avanti con Gabbiadini che si libera al tiro da fuori col mancino, ma ...

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli, contro la Sampdoria #Spalletti sarà in panchina - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Scores: Napoli 1-0 Sampdoria Udinese 0-3 Atalanta #SSFootball - DiMarzio : .@sscnapoli, i convocati di #Spalletti: c'è Tuanzebe e torna Fabián Ruiz - FantaMasterApp : '?? FLASH | Sampdoria, brutte notizie per D’Aversa: Audero costretto a lasciare il campo' - zazoomblog : LIVE – Napoli-Sampdoria 1-0 (43? Petagna): Azzurri in vantaggio con un gioiello di Petagna! - #Napoli-Sampdoria… -