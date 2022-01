Milan | Pioli | “Un vantaggio essere fuori | ma volevamo stare in Champions”

Advertising

DiMarzio : .?@acmilan?, le parole di #Pioli dopo la vittoria contro il #Venezia - DiMarzio : #SerieA | Le scelte di Zanetti e Pioli per #VeneziaMilan - AntoVitiello : ?? Grande vittoria del #Milan a #SanSiro, ora a -1 dal primo posto. Nonostante le 10 defezioni per covid e assenze v… - soniabrudi : RT @cielorossonero: Le dichiarazioni di Pioli Post Venezia - Milan 0-3 - cielorossonero : Le dichiarazioni di Pioli Post Venezia - Milan 0-3 -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

sceglie Bakayoko per affiancare Tonali nel centrocampo rossonero. Rafael Leao si unisce a ... Proprio sull'asse Leao - Ibra l'immediato vantaggio delal primo affondo della partita: il ...Zanetti(4 - 2 - 3 - 1): Maignan, Florenzi (43' st Stanga), Kalulu, Gabbia, Hernandez, ...Espulsi : 12' st' Svoboda, Ammoniti : Saelemaekers, Busio, Gabbia, Ceccaroni e Tonali per gioco ...Tre reti alla Roma, tre al Venezia: il 2022 del Milan di Stefano Pioli vede aggiungersi altri tre punti in una classifica di Serie A che continua a essere sempre più positiva, autorizzando a sognare i ...Nell'intervista a DAZN nel post partita di Venezia-Milan mister Pioli ha parlato della questione rigorista: "Oggi il rigorista era Theo, era giusto che tirasse lui. Theo li sa calciare, ...