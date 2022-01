Juventus e Roma | quante fragilità | fortuna e spirito giusto | in cinque minuti Allegri ribalta Mourinho

Leggi su sportface

(Di domenica 9 gennaio 2022) Cheaver assistito a questa partita, che bel problema provare a parlarne. All’Olimpico succede di tutto al termine di un match che mette in mostra, tra gol e saliscendi di emozioni, soprattutto una cosa: tutta ladi, big sulla carta ma assolutamente non tali in questa fase. In seconda battuta, a fasi alterne ci fa vedere anche come sia i ragazzi di(grande inizio di secondo tempo, poi vanificato) che i bianconeri di(oggi in tribuna) strepitosi nel trovare una rimonta che sembrava francamente impossibile, possano essere squadre degne di questo nome. Peccato che manchi continuità, un gioco fluido e ben riconoscibile, forse anche le pedine giuste per i due allenatori. Così simili, così diverse stasera: nello spareggio per decidere chi ...