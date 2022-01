Infortunio Insigne: problema muscolare con la Samp! Ultimissime (Di domenica 9 gennaio 2022) sulle condizioni dell’attaccante del Napoli Infortunio di natura muscolare per Lorenzo Insigne, fresco di annuncio ufficiale con il Toronto. L’attaccante del Napoli è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo della gara con la Sampdoria a causa di un problema muscolare all’altezza dell’inguine. Il capitano azzurro si è fatto male durante un allungo, al suo posto Politano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) sulle condizioni dell’attaccante del Napolidi naturaper Lorenzo, fresco di annuncio ufficiale con il Toronto. L’attaccante del Napoli è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo della gara con la Sampdoria a causa di unall’altezza dell’inguine. Il capitano azzurro si è fatto male durante un allungo, al suo posto Politano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

