Il presidente della commissione ecomafie Vignaroli spara col kalashnikov al poligono e posta il video su Facebook (Di domenica 9 gennaio 2022) La colonna sonora è "Mother Russia" degli Iron Maiden e copre i colpi di kalashnikov sparati uno dietro l'altro, al poligono. Protagonista del video, pubblicato sul suo profilo Facebook, è il deputato Stefano Vignaroli, del Movimento Cinque stelle, presidente della commissione parlamentare ecomafie. "Stavo al poligono di tiro, non c'è alcuna anomalia - ha spiegato Vignaroli a Repubblica - ho il porto d'armi per difesa personale e dunque ogni tanto mi esercito. Oggi mi hanno fatto provare un kalashnikov. Non vedo nulla di anomalo in quello che ho fatto". Leggi su lastampa (Di domenica 9 gennaio 2022) La colonna sonora è "Mother Russia" degli Iron Maiden e copre i colpi diti uno dietro l'altro, al. Protagonista del, pubblicato sul suo profilo, è il deputato Stefano, del Movimento Cinque stelle,parlamentare. "Stavo aldi tiro, non c'è alcuna anomalia - ha spiegatoa Repubblica - ho il porto d'armi per difesa personale e dunque ogni tanto mi esercito. Oggi mi hanno fatto provare un. Non vedo nulla di anomalo in quello che ho fatto".

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato questa sera il decreto legge sulle misure anti Covid… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha consegnato a @AstroSamantha il #Tricolore ???? che porterà a bordo della Stazione Spazia… - ItaliaViva : È più plausibile che io possa giocare al posto di Vlahovic come centravanti della Fiorentina che non che Di Maio fa… - lecceto : RT @ManfrediPotenti: ??#PRIGIONIERI DELLE #INEFFICIENZE !! Solo 5 giorni fa il #PRESIDENTE della #REGIONETOSCANA, #GIANI, annunciava: '#SEMP… - tittiromano1 : @AScarfogliero Ho votato anche io zio Silvio ma mi creda come presidente della repubblica dico no per i suoi trasco… -