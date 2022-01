Il Paradiso delle Signore, Rocco torna? Improbabile in questa stagione (Di domenica 9 gennaio 2022) Nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, una coppia molto amata dagli spettatori è finita al centro dell'attenzione. Maria e Rocco dopo aver lottato duramente per mettersi insieme nella stagione precedente, si sono promessi di convolare a nozze, in modo tale da cementare il loro amore. In attesa del fatidico 'Sì, lo voglio', Maria Puglisi sta lavorando al suo abito da sposa, peccato però, che il ritorno di Rocco Amato è abbastanza Improbabile e il motivo lo sveliamo di seguito. Spoiler Il Paradiso delle Signore 6, fervono i preparativi per le nozze di Rocco e Maria Sono in tanti a sperare di rivedere Rocco Amato aggirarsi nuovamente per le vie di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 gennaio 2022) Nel corso della sestade Il, una coppia molto amata dagli spettatori è finita al centro dell'attenzione. Maria edopo aver lottato duramente per mettersi insieme nellaprecedente, si sono promessi di convolare a nozze, in modo tale da cementare il loro amore. In attesa del fatidico 'Sì, lo voglio', Maria Puglisi sta lavorando al suo abito da sposa, peccato però, che il ritorno diAmato è abbastanzae il motivo lo sveliamo di seguito. Spoiler Il6, fervono i preparativi per le nozze die Maria Sono in tanti a sperare di rivedereAmato aggirarsi nuovamente per le vie di ...

Advertising

rivespam : RT @ireneduvaI: Precisa come un bacio mai dato o un orologio che rintocca, i cantautori dicono che l'importante non è quante volte cadi ma… - ADM_assdemxmi : RT @feltrinellied: Una delle autrici contemporanee più amate tornerà in libreria giovedì prossimo con il suo nuovo romanzo 'Verso il paradi… - moonylvpin_ : RT @Crez98: Ogni tanto è giusto condividere questa intervista bellissima, così che tutti possano capire meglio il suo personaggio?? https:/… - Crez98 : Ogni tanto è giusto condividere questa intervista bellissima, così che tutti possano capire meglio il suo personagg… - rheawoIfe : RT @ireneduvaI: Precisa come un bacio mai dato o un orologio che rintocca, i cantautori dicono che l'importante non è quante volte cadi ma… -