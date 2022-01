Gli Ada ci parlano di “Quando non ci sei”, il loro nuovo singolo (Di domenica 9 gennaio 2022) Una carezza che lascia vuoto, da riempire con urla di speranza. ADA siamo noi, forti e fragili, per le distanze che ci avvicinano negli anni che segnano il nostro futuro Mercoledì 5 gennaio 2022 è uscito “Quando non ci sei“, il nuovo singolo degli Ada, title-track di un nuovo ep in arrivo in primavera per Pioggia Rossa Dischi. Un nuovo capitolo per la band veneta, già presente nella playlist Rock Italia di Spotify, dedicato a chi si sta vedendo il tempo scorrere via senza pietà, a chi si rifugia nella routine e nelle facce amiche. Quanto non ci sei è un inseguimento rock senza tregue, il primo brano di cui vi innamorerete nel 2022. Gli Ada ci hanno gentilmrnyr concesso un’inervista. “Quando non ci sei” è il vostro nuovo singolo, di che cosa si ... Leggi su lopinionista (Di domenica 9 gennaio 2022) Una carezza che lascia vuoto, da riempire con urla di speranza. ADA siamo noi, forti e fragili, per le distanze che ci avvicinano negli anni che segnano il nostro futuro Mercoledì 5 gennaio 2022 è uscito “non ci sei“, ildegli Ada, title-track di unep in arrivo in primavera per Pioggia Rossa Dischi. Uncapitolo per la band veneta, già presente nella playlist Rock Italia di Spotify, dedicato a chi si sta vedendo il tempo scorrere via senza pietà, a chi si rifugia nella routine e nelle facce amiche. Quanto non ci sei è un inseguimento rock senza tregue, il primo brano di cui vi innamorerete nel 2022. Gli Ada ci hanno gentilmrnyr concesso un’inervista. “non ci sei” è il vostro, di che cosa si ...

