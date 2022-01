GF Vip shock | Katia rivela | “Gli autori mi hanno fatto i complimenti”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 9 gennaio 2022)Ricciarelli continua a fare gaffe e questa volta ne ha fatta una a proposito della ramanzina che Alfonso Signorini le hain merito alla battuta razzista nei confronti di Lulù Selassié. Dopo averto che il conduttore le aveva già anticipato quanto gli avrebbe detto, accordandosi col lei su come doveva reagire e chiedere scusa al momento opportuno, la Ricciarelli hato alle amiche Manila Nazzaro e Soleil Sorge che gliil giorno dopo le avrebberoper come aveva mantenuto il suo aplomb. Parole, quelle della soprano, cheindignato ancora di più il pubblico a casa, già molto arrabbiato per il trattamento di favore riservatole dae conduttore. Dello stesso argomento potrebbe ...