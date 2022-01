Fregene | Meloni a Baccini | “Le spiagge di cui è caduta la concessione resteranno libere”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 9 gennaio 2022) Fiumicino – “Non si capisce da dove nasca la preoccupazione del consiglieresul futuro delledi cui è delae che sono tornate a disposizione dell’amministrazione pubblica”. Così la consigliera del Pd Paolareplica alle dichiarazioni stampa di Mariosulle concessioni degli stabilimenti balneari a(leggi qui). “Il sindaco ha dichiarato, con chiarezza e senza rischio di fraintendimenti – ricorda-, che le aree degli ex stabilimenti La Perla, Rivetta e Glaucoe non saranno più date ina chicchessia. E l’ha detto sia alla stampa sia in Consiglio comunale. Questo perché questa ...