FA Cup 2021/2022, colpaccio del Nottingham Forest: un gol di Grabban elimina l’Arsenal (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Nottingham Forest compie l’impresa ed elimina l’Arsenal nel terzo turno della FA Cup 2021/2022, grazie al gol decisivo realizzato nel finale da Lewis Grabban. I padroni di casa, militanti in Championship, sono stati bravi a tener duro per tutta la partita, serrando la propria difesa e lasciando poco spazio alle offensive dei Gunners, che sono stati nella metà campo avversaria per gran parte di gara. Quando il match sembrava ormai avviato verso i tempi supplementari, il Nottingham ha trovato la marcatura decisiva di Grabban, che gli ha consegnato il passaggio del turno. Arsenal, invece, clamorosamente fuori dalla competizione. GLI HIGHLIGHTS SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilcompie l’impresa ednel terzo turno della FA Cup, grazie al gol decisivo realizzato nel finale da Lewis. I padroni di casa, militanti in Championship, sono stati bravi a tener duro per tutta la partita, serrando la propria difesa e lasciando poco spazio alle offensive dei Gunners, che sono stati nella metà campo avversaria per gran parte di gara. Quando il match sembrava ormai avviato verso i tempi supplementari, ilha trovato la marcatura decisiva di, che gli ha consegnato il passaggio del turno. Arsenal, invece, clamorosamente fuori dalla competizione. GLI HIGHLIGHTS SportFace.

Advertising

MessiTV10 : ??Watch Villarreal vs Atlético Madrid Live Free & FULL HD? - sportface2016 : #FACup: le formazioni ufficiali di #nottinghamforest -#Arsenal #NFFC - news_mondo_h24 : Tennis, il Canada vince l’ATP Cup. Battuta la Spagna - sportface2016 : #FACup 2021/2022: successi in rimonta per #Liverpool e #Tottenham, avanti anche #Wolves e #WestHam - sportface2016 : #FACup | #Tottenham vs #Morecambe: le scelte ufficiali dei due allenatori -