“Exuvia Pop Up”, la versione speciale e limitata del vinile di Caparezza (Di domenica 9 gennaio 2022) Dal 14 gennaio è disponibile in tutti i negozi di dischi Exuvia Pop Up, una versione speciale e limitata del vinile di Caparezza (Link al preoder https://pld.lnk.to/ExuviaPopUp). Exuvia Pop Up è una nuova e originale versione grafica del vinile dell’album, nata dalla collaborazione creativa di Caparezza con l’illustratore Simone Bianchi, che ha realizzato il prezioso disegno della cover e del booklet interno. Caparezza, che si definisce “fumettista mancato”, ha voluto omaggiare il mondo dei fumetti e allo stesso tempo condividere con i suoi fan la passione per la grafic novel. Il concept di Exuvia e l’incontro speciale con il ritrattista dei supereoi, ... Leggi su lopinionista (Di domenica 9 gennaio 2022) Dal 14 gennaio è disponibile in tutti i negozi di dischiPop Up, unadeldi(Link al preoder https://pld.lnk.to/PopUp).Pop Up è una nuova e originalegrafica deldell’album, nata dalla collaborazione creativa dicon l’illustratore Simone Bianchi, che ha realizzato il prezioso disegno della cover e del booklet interno., che si definisce “fumettista mancato”, ha voluto omaggiare il mondo dei fumetti e allo stesso tempo condividere con i suoi fan la passione per la grafic novel. Il concept die l’incontrocon il ritrattista dei supereoi, ...

