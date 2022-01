Dove vedere Napoli-Sampdoria, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv Serie A (Di domenica 9 gennaio 2022) OGGI pomeriggio, alle ore 16.30, allo stadio “Maradona”, il Napoli di Luciano Spalletti ospiterà la Sampdoria di Roberto D'Aversa, il match è valido per la 21.a giornata... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 9 gennaio 2022)pomeriggio, alle ore 16.30, allo stadio “Maradona”, ildi Luciano Spalletti ospiterà ladi Roberto D'Aversa, il match è valido per la 21.a giornata...

Advertising

Franztrane : Quando verrà mandato via a pedate nel culo dai liguri, sono proprio curioso di vedere dove andrà a svernare... Inde… - 505grimes : ma dove posso vedere la s2 di euphoria? - Azzurra63129531 : RT @bag552: Comunque questo provare a vedere dove può arrivare con lo scherzo, cercare di capire se lei si offende oppure no, è il primo pa… - Claudia34205437 : @sharmstyles Ma dove si può vedere?? - vibesswithas : @daarkheaven ancora non hanno fatto vedere niente ma nelle anticipazioni hanno detto che hanno fatto vedere un film… -