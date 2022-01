Covid, Zaia “Non reggeremo. Su scuola Draghi ascolti la scienza” (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non cerco la rissa. Draghi parlerà domani, ed è fondamentale che capisca che le Regioni sono al fronte: si faccia dare il quadro dei territori, tutti noi vogliamo tenere aperta la scuola, ma non ci sono le condizioni. Ci chiedono di svuotare il mare con il secchio. Il secchio non perde acqua, ma ha una capacità limitata”. Lo ha detto, in un'intervista a Repubblica, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che spera in un ripensamento del Governo sulla riapertura della scuola. “Si esprima il Comitato tecnico scientifico – ha aggiunto – non può non farlo su richiesta delle Regioni”. “Come Regioni abbiamo chiesto il rinvio. Non voglio rompere nessun fronte, all'ultima riunione ho posto una questione che è stata messa nero su bianco: evitiamo di andare in ordine sparso, ma la comunità scientifica ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non cerco la rissa.parlerà domani, ed è fondamentale che capisca che le Regioni sono al fronte: si faccia dare il quadro dei territori, tutti noi vogliamo tenere aperta la, ma non ci sono le condizioni. Ci chiedono di svuotare il mare con il secchio. Il secchio non perde acqua, ma ha una capacità limitata”. Lo ha detto, in un'intervista a Repubblica, il presidente della Regione Veneto Lucache spera in un ripensamento del Governo sulla riapertura della. “Si esprima il Comitato tecnico scientifico – ha aggiunto – non può non farlo su richiesta delle Regioni”. “Come Regioni abbiamo chiesto il rinvio. Non voglio rompere nessun fronte, all'ultima riunione ho posto una questione che è stata messa nero su bianco: evitiamo di andare in ordine sparso, ma la comunità scientifica ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Zaia: 'Il Cts si esprima sulla scuola o sarà un calvario. Altrimenti si assisterà ad una falsa apertura'. #ANSA - fattoquotidiano : Covid, Zaia: “In Veneto i medici non ce la fanno più. In terapia intensiva sono ricoverati quasi solo non vaccinati” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Non cerco la rissa. Draghi parlerà domani, ed è fondamentale che capisca che le Regioni sono al… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Zaia “Non reggeremo. Su scuola Draghi ascolti la scienza” -… - LaNotifica : Covid, Zaia “Non reggeremo. Su scuola Draghi ascolti la scienza” -