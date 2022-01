Colpo Juve, 4-3 all’Olimpico sulla Roma. Genoa-Spezia 0-1 (Di domenica 9 gennaio 2022) Nelle partite delle 18.30 della 21esima giornata la Juve vince la sfida Champions all'Olimpico contro la Roma 4-3. Giallorossi che sbagliano il rigore del 4-4 con Pellegrini. Vince anche lo Spezia, 1-0 a Marassi contro il Genoa.La Roma (che mandano in campo il neo acquisto Maitland-Niles e il giovane Afena-Gyan) inizia molto meglio e passa in vantaggio all'11' con Abraham. Sette minuti dopo la prodezza di Dybala dalla distanza porta il risultato sull'1-1. Nella ripresa i giallorossi segnano subito due gol: Mkhitaryan al 48' e Pellegrini al 53', poi smettono di giocare e la Juve la ribalta in 7 minuti (Locatelli al 70', Kulusevski al 72' e De Sciglio al 77'). Nel finale espulso De Ligt all'82' per doppia ammonizione. Szczesny respinge un rigore a Pellegrini all'83'. Brutto infortunio ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 gennaio 2022) Nelle partite delle 18.30 della 21esima giornata lavince la sfida Champions all'Olimpico contro la4-3. Giallorossi che sbagliano il rigore del 4-4 con Pellegrini. Vince anche lo, 1-0 a Marassi contro il.La(che mandano in campo il neo acquisto Maitland-Niles e il giovane Afena-Gyan) inizia molto meglio e passa in vantaggio all'11' con Abraham. Sette minuti dopo la prodezza di Dybala dalla distanza porta il risultato sull'1-1. Nella ripresa i giallorossi segnano subito due gol: Mkhitaryan al 48' e Pellegrini al 53', poi smettono di giocare e lala ribalta in 7 minuti (Locatelli al 70', Kulusevski al 72' e De Sciglio al 77'). Nel finale espulso De Ligt all'82' per doppia ammonizione. Szczesny respinge un rigore a Pellegrini all'83'. Brutto infortunio ...

