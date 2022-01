Calcio | Serie A | Inter-Lazio 1-1 dopo primo tempo

Advertising

sportface2016 : #Zielinski, l'Asl Napoli 2: 'Ha rispettato la bolla, si è anche fatto la doccia da solo' - tuttosport : #Juve, la rabbia dei tifosi sui social: #SiamoTuttiKean ?? - Gazzetta_it : Il boom dei contagi? A stadi chiusi. Ecco perché la Serie A non ha colpe - mikemoratinos : RT @SkySport: ROMA-JUVENTUS 3-4 Risultato finale ? ? #Abraham (11’) ? #Dybala (18’) ? #Mkhitaryan (48’) ? #Pellegrini (53’) ? #Locatelli (7… - LALAZIOMIA : Inter-Lazio, Cataldi al termine del primo tempo: “Dobbiamo tenere più palla, i nerazzurri sono forti”… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Eurosport IT

GENOVA " Tre punti d'oro zecchino in un delicato testa a testa salvezza. Sono quelli che conquista lo Spezia al "Ferraris", imponendosi per 1 - 0 sul Genoa grazie al gol di Bastoni . La squadra di ...Tampona le falle, dove può. Attento su Manaj, tiene poi in vita il Genoa salvando la porta su Maggiore e Bastoni nella ripresa. Guarda tutta laA TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'...Milano, 9 gen. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Inter-Lazio, posticipo serale del 21° turno di Serie A, in ...In Italia, il vertice svoltosi allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della ventunesima giornata di Serie A italiana, ha visto domenica la Juventus estromettere il Club Roma (4-3). In classifica, ...