Calcio | Lazio ko 2-1 e ottava vittoria di fila per l' Inter che resta in vetta a +1 sul Milan 2

(Di domenica 9 gennaio 2022) (Adnkronos) - Nella ripresa è laa uscire meglio dagli spogliatoi e prima con Immobile costringe Handanovic all'vento in due tempi e poi con Milinkovic-Savic manda a lato su cross di Felipe Anderson. Due brividi che danno la scossa all'che cresce nei ritmi e nelle occasioni. La punizione dal limite di Sanchez è respinta di pugno da Strakosha e nell'azione successiva prima il portiere è miracoloso su Dumfries da due passi e poi è Luiz Felipe ad immolarsi sul tiro a porta vuota di Perisic. Anche questa volta il pressing nerazzurro si concretizza poco dopo perché Bastoni, ispiratissimo e spesso sganciato in attacco, confeziona un cross a centro area su cui si fionda Skriniar che di testa batte Strakosha per il 2-1. Laprova a reagire subito, ma il colpo di testa di Pedro è rispedito al mittente da ...

OfficialSSLazio : ?? ?????????????? ???????? Da 122 anni, il calcio a Roma si chiama Società Sportiva Lazio ???? - Gazzetta_it : Gol! Inter - Lazio 1-0, rete di Bastoni A. (INT) - SkySport : INTER-LAZIO 2-1 Risultato finale ? ? #Bastoni (30’) ? #Immobile (35’) ? #Skriniar (67’) ? SERIE A – 21^ giornata ??… - sportface2016 : #InterLazio, le parole di #Bastoni dopo la vittoria per 2-1 - sportal_it : Serie A, l'Inter batte la Lazio e torna in testa -

L' Inter comincia il 2022 come aveva finito il 2021: con una vittoria. Dopo la partita saltata con il Bologna, la squadra di Inzaghi inizia bene il nuovo anno battendo la "sua"2 - ...Latenta il forcing finale ma non riesce a trovare il pareggio. Finisce 2 - 1 per l'Inter che centra l'ottava vittoria di fila in campionato, riprendendosi la vetta della classifica e con una gara ...L'Inter batte la Lazio 2-1 coi gol dei difensori: Bastoni fa il Calhanoglu, Skriniar fa Skriniar. Rivincita da ex con la Lazio ...(Adnkronos) - Nella ripresa è la Lazio a uscire meglio dagli spogliatoi e prima con Immobile costringe Handanovic all'intervento in due tempi e poi ...