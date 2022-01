Bastoni spiazza tutti | “Ho avuto qualche difficoltà!”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bastoni spiazza

Calciomagazine

...è proprio la squadra ospite che va in gol a causa di un autorete di Juan Jesus che di testa... prova a staccare in area Juan Jesus masalva sulla linea. Al minuto 70 lo Spezia calcia ...Nel finale agli azzurri non basta il rigore di Pinamonti, cheMaignan dal dischetto ... Erlic 7, Nikolaou 6.5, Reca 6; Maggiore 7, Kiwior 6; Gyasi 6, Agudelo 7 (48' st Colley sv),6.5; ...Non ci sono solo storie di malasanità, che in delicati momenti storici come l’attuale rendono le persone più sfiduciate e tristi. Esistono tante storie in cui pazienti e familiari si dicono soddisfatt ...Napoli-Spezia 0-1, il tabellino. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (41' st Ghoulam); Lobotka (33' st Elmas), Anguissa; Politano (41' st Demme), ...