AEW | Jay Lethal | Dante Martin e tanti altri | ecco la card di domani notte per Dark Elevation

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 9 gennaio 2022) Come ogni lunedì, su Youtube, l’AEW trasmetterà, show nel quale, si alternano atleti di basso ed alto rango, oltre ad astri nascenti ed affermati veterani, ma vediamo cosa la prossima puntata dello show ha in serbo per noi. Jay, FTR e tanto altro aJay& Sonny Kiss vs. Jaden Bower & Chris Bueller Nyla Rose & Emi Sakura vs. Skye Blue & Tina San Antonio FTR vs. Pat Brink & Myles Hawkins Powerhouse Hobbs vs. Ryan Clancy Andrade El Idolo vs. Avery Goodvs. Action Andretti Leyla Hirsh & Red Velvet vs. B3cca & Notorious Mimi QT Marshall vs. Zack Clayton The Acclaimed vs. Kevin ‘KM’ Matthews & Joey AceOrder (10, Alex Reynolds & John ...