Zeb Colter | “La WWE è difficile da capire | molte delle cose che fanno non hanno senso”

(Di sabato 8 gennaio 2022) La WWE si sta preparando ad uno degli eventi più importanti dell’anno, e cioè la Royal Rumble. L’iconico match vedrà anche la propria versione femminile, come accade regolarmente dall’edizione del 2018. E se all’inizio c’era qualche dubbio sulla formula del match, queste preoccupazioni sono state dissipate dopo gli annunci fatti durante la scorsa puntata di SmackDown. Il più eclatante è stato sicuramente quello di Mickie James, annunciata come attuale Impact Knockout’s World Champion dall’account ufficiale della compagnia. In molti si sono chiesti come fosse possibile tale annuncio, dato che la campionessa di Impact è stata licenziata nei famosi tagli di aprile dello scorso anno. A volte ritornano Durante Smack Talk, Dutch Mantell, conosciuto come Zebin WWE, ha parlato della decisione della federazione di riportare Mickie James per la Royal Rumble. ...