Vite al Limite, come sta oggi Leneathra Reed? Gli ultimi aggiornamenti (Di sabato 8 gennaio 2022) Durante l’ottava stagione di Vite al Limite una puntata è dedicata alla storia di Leneathra Reed.Donna di Meridian, in Mississippi, Leneathra Reed ha iniziato il proprio percorso di perdita di peso già prima dell’entrata nel programma (nel 2019, a 39 anni).Ma andiamo con ordine.Vite al Limite, la storia di Leneathra prima e dopo il programmacome dicevamo, Leneathra era divenuta famosa già prima dell’apparizione in Vite al Limite.Aveva infatti guadagnato una discreta celebrità grazie ad alcuni post divenuti virali sui social in cui dichiarava di voler perdere ben 451 libbre (oltre 200 kg).Parlando a ‘Good Morning America’ nel 2019, quindi, Leneathra ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 8 gennaio 2022) Durante l’ottava stagione dialuna puntata è dedicata alla storia di.Donna di Meridian, in Mississippi,ha iniziato il proprio percorso di perdita di peso già prima dell’entrata nel programma (nel 2019, a 39 anni).Ma andiamo con ordine.al, la storia diprima e dopo il programmadicevamo,era divenuta famosa già prima dell’apparizione inal.Aveva infatti guadagnato una discreta celebrità grazie ad alcuni post divenuti virali sui social in cui dichiarava di voler perdere ben 451 libbre (oltre 200 kg).Parlando a ‘Good Morning America’ nel 2019, quindi,ha ...

Advertising

claudia07822002 : @alfonsoguglielm @GrandeFratello Meno male che lunedì c'è Vite al Limite su Real Time. - DDetusc : Al limite il fumogeno l’accendete sul balcone, che sarà mai, stiamo parlando di vite UMANE #StadiChiusi - matthewgiax24 : per quanto sto mangiando ultimamente finirò a 'vite al limite' entro il 2023 - DetEricShaw : 'Le nostre vite da sole non valgono nulla, ma insieme siamo qualcosa di unico.' OLTRE IL LIMITE… - mantoletii : auguro a tutti gli uomini di non provare mai i crampi da ciclo…è come se tutti i partecipanti di vite al limite si… -