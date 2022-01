Uccise la madre e la fece a pezzi: Eduardo Chiarolanza morto dopo un'aggressione in carcere (Di sabato 8 gennaio 2022) Eduardo Chiarolanza , l'uomo affetto da problemi psichiatrici che lo scorso settembre ha ammesso di avere ucciso e fatto a pezzi la madre 84enne , Eleonora Di Vicino , nel quartiere Pianura di Napoli, ... Leggi su leggo (Di sabato 8 gennaio 2022), l'uomo affetto da problemi psichiatrici che lo scorso settembre ha ammesso di avere ucciso e fatto ala84enne , Eleonora Di Vicino , nel quartiere Pianura di Napoli, ...

Ultime Notizie dalla rete : Uccise madre Uccise la madre e la fece a pezzi: Eduardo Chiarolanza morto dopo un'aggressione in carcere Eduardo Chiarolanza , l'uomo affetto da problemi psichiatrici che lo scorso settembre ha ammesso di avere ucciso e fatto a pezzi la madre 84enne , Eleonora Di Vicino , nel quartiere Pianura di Napoli, è deceduto la scorsa notte nell'ospedale Cardarelli dove era ricoverato. Leggi anche > L'uomo era finito in ospedale in seguito ad ...

