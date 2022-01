Tina Cipollari e Gianni Sperti botta e risposta sui social i fan si divertono sui social (Di sabato 8 gennaio 2022) Lo scambio di battute tra Tina Cipollari e Gianni Sperti è avvenuto in privato, ma reso pubblico su Instagram. Nonostante Uomini e Donne sia sospeso fino a lunedì 10 gennaio, gli opinionisti più amati del talk show danno divertono i fan sui social. Per tutta la matTinata dell’Epifania, Gianni Sperti ha scritto un messaggio ironico Leggi su people24.myblog (Di sabato 8 gennaio 2022) Lo scambio di battute traè avvenuto in privato, ma reso pubblico su Instagram. Nonostante Uomini e Donne sia sospeso fino a lunedì 10 gennaio, gli opinionisti più amati del talk show dannoi fan sui. Per tutta la matta dell’Epifania,ha scritto un messaggio ironico

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca Gianni Sperti: “Dieci chili di ovatta per riempirti le mutande,… - infoitcultura : Tina Cipollari umilia Gianni Sperti: “Mette l’ovatta nelle mutande” - AnnaMandara5 : Ricordati Soleil che anche Tina Cipollari ha 1,1 MLN di follower,ma non se la crede come te la credi te ?? - fixziavm : RT @italbguy: Perché Tina Cipollari ai tempi sapeva già?? #Gfvip #katiafuori - lindanapoli_ : RT @italbguy: Perché Tina Cipollari ai tempi sapeva già?? #Gfvip #katiafuori -