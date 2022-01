Sinead O’Connor | il dolore di una madre | perde il figlio a soli 17 anni

Leggi su dilei

(Di sabato 8 gennaio 2022) Sentirsi inghiottiti da una buia voragine. Precipitare in un burrone di cui neanche si può intuire la fine. Non bastano tutte le parole del mondo per avvicinarsi anche solo lontanamente al senso di vuoto che lascia nel cuore la perdita di un. La cantantesta provando questa sensazione sulla propria pelle, ciò che mai nessun genitore dovrebbe vivere. E ha annunciato su Twitter, con un breve ma commosso post, di aver perduto per sempre il suo Shane a17. Il triste annuncio di“Il mio bellissimo, Nevi’im Nesta Ali Shane, vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace e nessuno seguire il suo esempio. Il mio ...