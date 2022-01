Scuola, il sindaco di Qualiano: “La chiusura una scelta necessaria” (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ho ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale dal 10 al 15 gennaio 2022. Una decisione presa alla luce della situazione dei contagi in città che è superiore alla media della Regione Campania. L’incremento riguarda ogni fascia d’età ed in special modo quella scolastica“. Lo scrive, in una nota, il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis. “Da diversi giorni siamo stati impegnati in fitti colloqui con i dirigenti scolastici, con l’ASL, coi pediatri del territorio che hanno palesato le loro preoccupazioni per la ripresa delle attività scolastiche. Quella di chiudere le scuole agli alunni è stata una decisione sofferta ma che ci appare coerente coi dati sui contagi forniti dall’epidemiologia e che, innanzitutto, è stata presa a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ho ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale dal 10 al 15 gennaio 2022. Una decisione presa alla luce della situazione dei contagi in città che è superiore alla media della Regione Campania. L’incremento riguarda ogni fascia d’età ed in special modo quella scolastica“. Lo scrive, in una nota, ildi, Raffaele de Leonardis. “Da diversi giorni siamo stati impegnati in fitti colloqui con i dirigenti scolastici, con l’ASL, coi pediatri del territorio che hanno palesato le loro preoccupazioni per la ripresa delle attività scolastiche. Quella di chiudere le scuole agli alunni è stata una decisione sofferta ma che ci appare coerente coi dati sui contagi forniti dall’epidemiologia e che, innanzitutto, è stata presa a ...

