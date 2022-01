(Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – I Carabinieri di Torre Annunziata hanno setacciato i quartieri “quadrilatero delle carceri” e “Torre centrale” identificando 66 persone e controllando 25 veicoli. I militari – monitorati dall’alto dal Nucleo Elicotteristi – hanno perquisito diverse case ed ispezionato alcune aree all’apparenza abbandonate ma facilmente raggiungibili dalle vicine abitazioni. Proprio in uno di questi luoghi, spesso utilizzati come, in via Plinio, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 2. Le armi – una beretta semiautomatica modello 34 calibro corto e 1 semiautomatica “Cirvena Zastava” modello 99 compact” calibro 9 – erano cariche,e con la matricola abrasa. Sequestrati anche diversi proiettili e droga: 9 munizioni calibro 9 e 203 grammi di ...

Advertising

anteprima24 : ** Pistole pronte all'uso in un nascondiglio: scatta il sequestro ** - ottopagine : Droga e armi sottratte alla criminalità: due pistole erano pronte a sparare #Napoli - paolopicone70 : Droga e armi sottratte alla criminalità dai carabinieri: 2 pistole erano pronte a sparare/VIDEO: NAPOLI – Controlli… - paolopicone70 : Droga e armi sottratte alla criminalità dai carabinieri: 2 pistole erano pronte a sparare/VIDEO: NAPOLI – Controlli… - PrimaCommunica2 : Droga e armi sottratte alla criminalità dai carabinieri: 2 pistole erano pronte a sparare/VIDEO: NAPOLI – Controlli… -

Ultime Notizie dalla rete : Pistole pronte

Edizione Napoli

NAPOLI. Duea fare fuoco scoperte nel rione Traiano e precisamente nella zona della "99", storico feudo dei Sorianiello - Mazzaccaro. Mentre nel rione Lauro, base dei Cesi - Iadonisi, sono stati ...Lungo il muro perimetrale del rione rinvenute 2. La prima è una Beretta 7,65 con 8 colpi nel serbatoio e uno in canna, pronto ad essere esploso. È risultata oggetto di un furto commesso nel ...Pistole pronte all'uso che atterrano in carcere, che finiscono nelle mani di detenuti che possono così regolare conti o imporre le proprie regole. Armi in volo portate da droni, recapitate a pezzi (in ...NAPOLI – Due pistole cariche e pronte ad essere utilizzate, ma anche droga e materiale per il confezionamento delle dosi. E’ il bilancio di una vasta operazione di controllo del territorio messa in ca ...