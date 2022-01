Multe | corsie preferenziali per i no vax e smart working | pubblicato il decreto legge

Advertising

Alessan45574047 : @DiegoFusaro Io non ho mai pagato le multe per le corsie preferenziali la strada è di tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Multe corsie

Tiscali.it

...di facilitare la vaccinazione per questa fascia d'età che le Regioni predisporranno delle... Masono previste anche per tutti coloro che accedono senza green pass ai servizi e alle attività ...... per Burioni è "una buffonata" Sanzioni per l'obbligo vaccinale over 50: tutte lepreviste ... Tutte le misure Rientro in classe: le nuove regole per le quarantene nella scuola Open day e...L’infermiera simbolo del Covid Martina Benedetti polemizza su Facebook "È questo il prezzo dei sacrifici che noi sanitari facciamo da due anni?" ...La multa da 100 euro una tantum per gli over 50 che si sottraggono alla vaccinazione anti-Covid scatena la polemica. Pagare 100 euro non sarà – aggiunge – credo un deterrente, visto che per fare i tam ...