Miozzo ex Cts | ' Multa di 100 euro a chi non si vaccina contro il Covid? Io metterei anche l' arresto'

Advertising

petergomezblog : Miozzo: “Prima il Cts si riuniva quasi ogni giorno, ora non si esprime su vaccini e scuola. Dibattito scientifico s… - gioporce : RT @petergomezblog: Miozzo: “Prima il Cts si riuniva quasi ogni giorno, ora non si esprime su vaccini e scuola. Dibattito scientifico sosti… - _whenom_ : RT @petergomezblog: Miozzo: “Prima il Cts si riuniva quasi ogni giorno, ora non si esprime su vaccini e scuola. Dibattito scientifico sosti… - marielladidi : RT @petergomezblog: Miozzo: “Prima il Cts si riuniva quasi ogni giorno, ora non si esprime su vaccini e scuola. Dibattito scientifico sosti… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Miozzo Cts

Lo afferma il professor Agostino, ex coordinatore del. 'Auspicavo un sistema di tutela sanitaria scolastica', osservasecondo il quale 'serve qualcosa dedicato alla scuola. Il ...Il professor Agostino, ex coordinatore del, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene sull'andamento della pandemia che, in questi giorni, sta registrando picchi record in tutta Italia. Dall' per gli ...L'ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico: "La terza dose di vaccino ha funzionato contro la variante Omicron, molti si infettano ma non si ammalano" ...Si sfoga Martina Benedetti, giovane infermiera dell'ospedale di Marina di Massa, all'annuncio della sanzione di 100 euro per gli over 50 che non rispettano l'obbligo ...