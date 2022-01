Isolata 'Deltacron' la variante Covid che combina Delta e Omicron (Di sabato 8 gennaio 2022) La variante della variante del Covid: la cosa poteva capitare ed è capitata. A Cipro è stata individuata una nuova variante di Covid: si tratta di un ceppo del virus SarsCoV2 che combina le varianti ... Leggi su globalist (Di sabato 8 gennaio 2022) Ladelladel: la cosa poteva capitare ed è capitata. A Cipro è stata individuata una nuovadi: si tratta di un ceppo del virus SarsCoV2 chele varianti ...

Ultime Notizie dalla rete : Isolata Deltacron Isolata 'Deltacron' la variante Covid che combina Delta e Omicron La nuova è stata chiamata 'Deltacron' proprio per l'identificazione di firme genetiche simili a Omicron e Delta all'interno dei genomi, ha spiegato. Kostrikis e il suo team - riporta Bloomberg - ...

Isolata ‘Deltacron’ la variante Covid che combina Delta e Omicron Globalist.it Isolata 'Deltacron' la variante Covid che combina Delta e Omicron Scoperta a Cipro da Leondios Kostrikis, professore di scienze biologiche all'Università di Cipro e capo del Laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare ...

