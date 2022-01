In calo il prezzo Apple Watch Series 7 su Amazon l’8 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) Da non perdere assolutamente oggi, sabato 8 gennaio, la fantastica offerta su Amazon di Apple Watch Series 7 (lanciato a metà settembre scorso) e disponibile in tante colorazioni al prezzo di 399,00 euro (invece di 439,00 euro di listino). Il bellissimo smartWatch del colosso di Cupertino si può trovare oggi in sconto nei seguenti colori: (Product) Red, Blu abisso, Galassia, Mezzanotte e Verde/trifoglio, tutti dotati di GPS (grazie al quale si può rispondere a chiamate e messaggi dall’orologio) e con cassa da 41mm in alluminio, adatta per polsi da 130?200 mm. Vediamo insieme qualche dettaglio tecnico e caratteristiche della settima versione del famoso indossabile Apple. Offerta ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Da non perdere assolutamente oggi, sabato 8, la fantastica offerta sudi7 (lanciato a metà settembre scorso) e disponibile in tante colorazioni aldi 399,00 euro (invece di 439,00 euro di listino). Il bellissimo smartdel colosso di Cupertino si può trovare oggi in sconto nei seguenti colori: (Product) Red, Blu abisso, Galassia, Mezzanotte e Verde/trifoglio, tutti dotati di GPS (grazie al quale si può rispondere a chiamate e messaggi dall’orologio) e con cassa da 41mm in alluminio, adatta per polsi da 130?200 mm. Vediamo insieme qualche dettaglio tecnico e caratteristiche della settima versione del famoso indossabile. Offerta ...

Advertising

FrenckCoppola : ...Valuto l'EARN di #comp ... oltre che per l'utilità e la prospettiva del progetto @compoundfinance ma anche perch… - firefall900 : @AFTSDCrypto no..stà aspettando che tra il governo che ci percula in tutti gli ambiti della vita e il brusco calo d… - ansa_economia : Borsa:Europa in calo,pesano le utility con il prezzo del gas. In flessione turismo e compagnie aeree. Euro sale sul… - fisco24_info : Borsa:Europa in calo,pesano le utility con il prezzo del gas: In flessione turismo e compagnie aeree. Euro sale sul… - Dischi_Vinile : ? CALO PREZZO - AUTOGRAFATO! ???? Carl Brave - Coraggio Unisciti al nostro canale Telegram! ??… -