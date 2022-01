"Ho contratto il Covid a dicembre". Djokovic (finalmente) confessa: la sua seconda volta col virus? (Di sabato 8 gennaio 2022) E alla fine, Novak Djokovic spiegò la ragione per la quale ha chiesto l'esenzione dal vaccino anti-Covid per partecipare agli Australian Open: ha contratto il virus a dicembre, per la seconda volta dunque. Questa è la versione fornita dai suoi avvocati in un documento depositato in tribunale a Melbourne in seguito alla bufera che si è sollevata negli ultimi giorni. Come è noto, il numero 1 al mondo nella classifica Atp è un no-vax arciconvinto e per questo è stato respinto dalle autorità australiane, tanto che la sua partecipazione al torneo del Grande Slam è tutt'ora in discussione. "La data del primo test positivo per la PCR Covid è stata registrata il 16 dicembre 2021", spigano i legali di Djokovic nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) E alla fine, Novakspiegò la ragione per la quale ha chiesto l'esenzione dal vaccino anti-per partecipare agli Australian Open: hail, per ladunque. Questa è la versione fornita dai suoi avvocati in un documento depositato in tribunale a Melbourne in seguito alla bufera che si è sollevata negli ultimi giorni. Come è noto, il numero 1 al mondo nella classifica Atp è un no-vax arciconvinto e per questo è stato respinto dalle autorità australiane, tanto che la sua partecipazione al torneo del Grande Slam è tutt'ora in discussione. "La data del primo test positivo per la PCRè stata registrata il 162021", spigano i legali dinel ...

