Gemelli di Guidonia sono sposati o fidanzati? (Di sabato 8 gennaio 2022) I Il trio, vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show 2021 e del Torneo, mantiene il massimo silenzio sulla propria vita privata e sentimentale. Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, questi i loro nomi, sono stati lanciati da Fiorello nel programma radiofonico Edicola Fiore conquistando, anno dopo anno, una meritatissima popolarità. Le loro performance ed imitazioni canore hanno convinto e conquistato critica, giuria e pubblico. Un successo strepitoso che il trio ha deciso di festeggiare con la famiglia e gli affetti più cari. Sulla scia della grande popolarità ricevuta con il varietà campione di ascolti di Rai1, il pubblico è curioso anche di scoprire qualcosina sulla loro vita privata. Al momento però non è dato sapere nulla. E’ mistero sulla vita amorosa del trio dei Gemelli romani che non hanno mai fatto menzione di essere nè ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) I Il trio, vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show 2021 e del Torneo, mantiene il massimo silenzio sulla propria vita privata e sentimentale. Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, questi i loro nomi,stati lanciati da Fiorello nel programma radiofonico Edicola Fiore conquistando, anno dopo anno, una meritatissima popolarità. Le loro performance ed imitazioni canore hanno convinto e conquistato critica, giuria e pubblico. Un successo strepitoso che il trio ha deciso di festeggiare con la famiglia e gli affetti più cari. Sulla scia della grande popolarità ricevuta con il varietà campione di ascolti di Rai1, il pubblico è curioso anche di scoprire qualcosina sulla loro vita privata. Al momento però non è dato sapere nulla. E’ mistero sulla vita amorosa del trio deiromani che non hanno mai fatto menzione di essere nè ...

Advertising

Aerdna3091 : #TaliEQuali #8Gennaio Ospiti: Gemelli Di Guidonia Quarto Giurato: Biagio Izzo - prelemi2021 : @elena__ba In teoria avevo letto i gemelli di Guidonia come ospiti … poi non so - sake_road : RT @Aerdna3091: #TaliEQuali #8Gennaio Personaggi imitati: Laura Pausini, Checco Zalone, Mick Hucknall (Simply Red), Mahmood, Emma, Madame,… - RitaC70 : RT @Aerdna3091: #TaliEQuali #8Gennaio Personaggi imitati: Laura Pausini, Checco Zalone, Mick Hucknall (Simply Red), Mahmood, Emma, Madame,… - RitaC70 : I Gemelli di Guidonia cantano 'Quella carezza della sera' - Tale e Qual... -