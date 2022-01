Fedez, incidente sulla neve: “Mi sono aperto la faccia, mi fa malissimo. Non lo farò più”. Chiara Ferragni: “Minc**a!” – VIDEO (Di sabato 8 gennaio 2022) “Non farò mai più lo slittino per bambini, mi sono aperto la faccia“, queste le parole di Fedez via Instagram story nella giornata di ieri 7 gennaio. Il rapper milanese e la moglie Chiara Ferragni sono in vacanza in Svizzera, a Crans Montana. Qui Fedez si è imbattuto in un imprevisto spiacevole, dovuto ad un piccolo incidente sulla neve: “Slittino sport estremo”, ha aggiunto lui. Immediato l’intervento della moglie, la quale ha commentato: “Minc**a! Hai messo il disinfettante? Amore ti devi pulire”. “sono un macho”, ha replicato Fedez ironicamente per poi ammettere: “Ho detto una bugia, mi fa malissimo“. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) “Nonmai più lo slittino per bambini, mila“, queste le parole divia Instagram story nella giornata di ieri 7 gennaio. Il rapper milanese e la mogliein vacanza in Svizzera, a Crans Montana. Quisi è imbattuto in un imprevisto spiacevole, dovuto ad un piccolo: “Slittino sport estremo”, ha aggiunto lui. Immediato l’intervento della moglie, la quale ha commentato: “Hai messo il disinfettante? Amore ti devi pulire”. “un macho”, ha replicatoironicamente per poi ammettere: “Ho detto una bugia, mi fa“. L'articolo ...

