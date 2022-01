Emergenza Covid: un altro giocatore del Napoli Positivo! (Di sabato 8 gennaio 2022) Kalidou Koulibaly, attualmente lontano da Napoli per la Coppa d’Africa, è risultato positivo insieme ai due suoi compagni di nazionale Edouard Mendy e Famara Diedhiou. Il Covid quindi minaccia anche questa competizione in programma da domenica 9 gennaio in Camerun. Kalidou Koulibaly Koulibaly è uno dei tre giocatori del Napoli che parteciperanno al torneo, insieme ad Anguissa e Ounas. Victor Osimhen non è stato convocato dalla sua Nigeria, proprio per volontà dell’attaccante che ha preferito non rischiare dopo l’infortunio. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) Kalidou Koulibaly, attualmente lontano daper la Coppa d’Africa, è risultato positivo insieme ai due suoi compagni di nazionale Edouard Mendy e Famara Diedhiou. Ilquindi minaccia anche questa competizione in programma da domenica 9 gennaio in Camerun. Kalidou Koulibaly Koulibaly è uno dei tre giocatori delche parteciperanno al torneo, insieme ad Anguissa e Ounas. Victor Osimhen non è stato convocato dalla sua Nigeria, proprio per volontà dell’attaccante che ha preferito non rischiare dopo l’infortunio. Simone Borghi

