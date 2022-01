Covid, niente green pass e mascherine in giro per Roma: fioccano le multe (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i controlli sul rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus e dal primo gennaio hanno controllato 14.535 persone e 1.923 pubblici esercizi e circoli. Nel corso delle verifiche, 23 persone sono state sanzionate per violazioni riguardanti il green pass e 50 perché trovate senza mascherina. Undici titolari di attività o esercizi sono stati sanzionati. Per un bar, in zona Città Giardino, la cui titolare è stata scoperta dai Carabinieri essere sprovvista di green pass, è stata disposta la chiusura provvisoria per 3 giorni. Sono state invece 2 le persone denunciate a piede libero perché scoperte ad aver violato la quarantena, essendosi allontanate arbitrariamente dalla propria abitazione dove dovevano ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 gennaio 2022)– I Carabinieri del Comando Provinciale dihanno intensificato i controlli sul rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus e dal primo gennaio hanno controllato 14.535 persone e 1.923 pubblici esercizi e circoli. Nel corso delle verifiche, 23 persone sono state sanzionate per violazioni riguardanti ile 50 perché trovate senza mascherina. Undici titolari di attività o esercizi sono stati sanzionati. Per un bar, in zona Città Giardino, la cui titolare è stata scoperta dai Carabinieri essere sprovvista di, è stata disposta la chiusura provvisoria per 3 giorni. Sono state invece 2 le persone denunciate a piede libero perché scoperte ad aver violato la quarantena, essendosi allontanate arbitrariamente dalla propria abitazione dove dovevano ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid niente Mozambico e Sudafrica, gli auspici dei missionari per il nuovo anno ... poi è arrivato il Covid - 19 e i vari lockdown. In sintesi, un disastro dal punto di vista educativo. "Sono quasi tre anni che i ragazzi non imparano niente, e a quell'età tre anni sono una enormità ...

Covid, sorpresa regole. Contagiato il portiere? Si fa a "chi buca entra" In pratica bastano tredici giocatori negativi al Covid per giocare . Di questi possono far parte ... è andato subito a trovare Kokorin al poligono di tiro delle Cascine per chiarire che non c'è niente ...

Covid: niente Fiera di Sant'Orso a gennaio, si valuta rinvio Agenzia ANSA Serie A, Niente 3-0 a tavolino: le partite giocate rimangono sub iudice Niente 3-0 a tavolino: come si apprende dal comunicato emesso ... altra partita non disputata causa Covid poco prima di Natale. E va contro altri casi come quello del celebre Juventus-Napoli ...

Alla fine ha vinto il Covid: Libertas-Pielle non si giocherà Il derby è stato rinviato a data da destinarsi, nelle prossime ore la Libertas comunicherà le modalità relative ai biglietti già venduti, che potrebbero valere per la data del recupero ...

