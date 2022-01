Conferenza stampa Shevchenko: «Con lo Spezia fondamentale. La squadra deve crescere» (Di sabato 8 gennaio 2022) Le parole in Conferenza stampa di Andriy Shevchenko in vista della sfida di domani del Genoa contro lo Spezia In Conferenza stampa ha parlato Andriy Shevchenko in vista della sfida contro lo Spezia. Le parole dell’allenatore del Genoa: CAMBIAMENTI – «Dovremo gestire meglio il pallone ed essere maggiormente propositivi. Anche contro il Sassuolo abbiamo fatto un buon primo tempo, poi abbiamo fatto una serie di errori individuali semplici che sono costati caro. Ho rivisto la partita e ci sono state due azioni dove potevamo gestire meglio. Domani ci sarà bisogno di essere più precisi ed eliminare certi difetti. Dobbiamo fare la nostra partita». YEBOAH – «Quando arriva un nuovo giocatore bisogna dargli tempo per allenarsi e inserirsi nel gruppo. Vedremo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Le parole indi Andriyin vista della sfida di domani del Genoa contro loInha parlato Andriyin vista della sfida contro lo. Le parole dell’allenatore del Genoa: CAMBIAMENTI – «Dovremo gestire meglio il pallone ed essere maggiormente propositivi. Anche contro il Sassuolo abbiamo fatto un buon primo tempo, poi abbiamo fatto una serie di errori individuali semplici che sono costati caro. Ho rivisto la partita e ci sono state due azioni dove potevamo gestire meglio. Domani ci sarà bisogno di essere più precisi ed eliminare certi difetti. Dobbiamo fare la nostra partita». YEBOAH – «Quando arriva un nuovo giocatore bisogna dargli tempo per allenarsi e inserirsi nel gruppo. Vedremo ...

