Valiante ed altri sindaci pronti a contrastare la Lega Calcio

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “La salute viene prima del business. Il clima di crescente incertezza e l’aumento esponenziale dei contagi sui territori, impongono un regime di massima attenzione e rigore, a tutti i livelli. Laprenda atto e il Governo intervenga tempestivamente al fine di mettere in campo tutte le azioni possibili tese a tutelare la salute pubblica e mantenere intatta la regolarità del campionato. Il torneo di serie A deve essere fermato”. Lo scrive, in una nota, il sindaco di Baronissi, Gianfrancoche, d’intesa condel territorio, è pronto a mettere a disposizione un pool dili – coordinato dall’avvocato Gaetano Paolino – perle recenti decisioni della. “Se non si ferma tutto sarà un ...