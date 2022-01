Ultime Notizie Roma del 07-01-2022 ore 14:10 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio salgo ancora l’indice di trasmissibilità eredi l’incidenza di casi covid in Italia l’incidenza riferita al 3 gennaio è pari a 1669 casi su 100.000 abitanti e rispetto al valore di e 183 della scorsa settimana le reti Star invece 143 del valore di 118 della settimana prima è quanto emerge dal monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute ha l’esame della cabina di regia il sole anche il tasso di intervento in Fiore al 15 al 4% conteggio 19% di 7 giorni fa il tasso di occupazione rimedi che va al 21:06 % Gli ospedali sono in difficoltà dice Sottosegretario alla salute Paolo sileri per la prima volta del 200.000 contagi in 24 ore l’incidenza di casi più alta in Toscana 2680 più Intensive occupati a Trento nelle Marche in Piemonte ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio salgo ancora l’indice di trasmissibilità eredi l’incidenza di casi covid in Italia l’incidenza riferita al 3 gennaio è pari a 1669 casi su 100.000 abitanti e rispetto al valore di e 183 della scorsa settimana le reti Star invece 143 del valore di 118 della settimana prima è quanto emerge dal monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute ha l’esame della cabina di regia il sole anche il tasso di intervento in Fiore al 15 al 4% conteggio 19% di 7 giorni fa il tasso di occupazione rimedi che va al 21:06 % Gli ospedali sono in difficoltà dice Sottosegretario alla salute Paolo sileri per la prima volta del 200.000 contagi in 24 ore l’incidenza di casi più alta in Toscana 2680 più Intensive occupati a Trento nelle Marche in Piemonte ...

Advertising

Corriere : Filippine, rischiano l’arresto i non vaccinati che escono di casa - Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - ASR_Goalmania : RT @CheccoCasano: #Roma, è fatta per #MaitlandNiles: depositato il contratto in Lega - VesuvioLive : I sindaci anticipano De Luca: 17 comuni del Napoletano chiudono le scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Rientrata l'emergenza al Cotugno: non ci sono più ambulanze in attesa Dopo una notte di difficoltà rientra l'emergenza al Cotugno. Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'ospedale napoletano, commenta la situazione attuale affermando che la ...

In Toscana 13 morti e 1.066 ricoverati per Covid Nelle ultime ore sono stati effettuati 31mila tamponi rispetto ai 75mila del giorno precedente. ... Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini Corriere della Sera Covid, sette decessi nelle Marche nelle ultime ventiquattr’ore Sono sette i decessi per covid registrati nelle ultime ventiquattr’ore nelle Marche. Si tratta di cinque uomini e due donne, con età comprese tra i 75 e i 96 anni. In sei casi i pazienti presentavano ...

Devolver Digital si prepara ad annunciare un nuovo Serious Sam Buone notizie per tutti i fan di Sam Stone e delle sue scorribande all’alto tasso di kamikaze urlanti: Devolver Digital ha di recente annunciato di avere in programma un nuovo Serious Sam. La cosa più ...

Dopo una notte di difficoltà rientra l'emergenza al Cotugno. Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'ospedale napoletano, commenta la situazione attuale affermando che la ...Nelleore sono stati effettuati 31mila tamponi rispetto ai 75mila del giorno precedente. ... Se vuoi leggere leprincipali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. ...Sono sette i decessi per covid registrati nelle ultime ventiquattr’ore nelle Marche. Si tratta di cinque uomini e due donne, con età comprese tra i 75 e i 96 anni. In sei casi i pazienti presentavano ...Buone notizie per tutti i fan di Sam Stone e delle sue scorribande all’alto tasso di kamikaze urlanti: Devolver Digital ha di recente annunciato di avere in programma un nuovo Serious Sam. La cosa più ...