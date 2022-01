UFFICIALE- È un nuovo giocatore del Napoli!

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Napoli ha messo a segno il primo colpo del 2022. Difatti questa mattina, è stato depositato in lega il contratto di Axel Tuanzebe. Il difensore arriva in prestito dal Manchester United, in seguito i due club si incontreranno per un eventuale riscatto. Axel Tuanzebe, Manchester United Come riferito da TMW, ieri ilha svolto le visite mediche a Roma. Domani al suo ritorno in Italia, dovrebbe arrivare il famoso tweet di benvenuto del presidente De Laurentiis Ilsempre nella giornata di domani, dovrebbe svolgere il suo primo allenamento con i nuovi compagni.

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Tuanzebe è un nuovo giocatore del Napoli ? - DiMarzio : #Venturato nuovo allenatore @spalferrara, confermata la svolta di ieri con l’esonero di #Clotet adesso ufficiale @Lega_B @SkySport - DiMarzio : #Samir è un nuovo giocatore del #Watford. All'#Udinese potrebbe tornare #KenSema - maccexx : anno nuovo iniziato con la risposta da parte della diocesi in merito alla mia richiesta di apostasia ? grazie a… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: UFFICIALE – Serie A, il nuovo protocollo: con 13 calciatori si gioca o 0-3 a tavolino -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE nuovo

La Gazzetta Digitale

Ormai quindi è praticamente: dietro le quinte di Zenimax il team sta lavorando a ungioco tripla A . Al momento non si ha alcun dettaglio al riguardo, per cui è difficile prevedere di ...Cogliendo l'occasione anche in questo eventoper ringraziare il Consiglio Federale per ... A partire da Alessandro Testoni, che sarà ilPreparatore atletico (sostituisce Liverani, salito ...Primo colpo di mercato per il Newcastle: Kieran Trippier è ufficialmente un nuovo giocatore dei Magpies. Il terzino torna a titolo definitivo in Premier League e arriva dall’Atletico Madrid. Trippier ...Mettendo da parte i processori Ryzen 6000 per il segmento mobile, l'altro annuncio importante di AMD al CES 2022 ha riguardato senza dubbio i futuri Ryzen 7000 basati su architettura Zen 4 per il merc ...