Tricolore, Fico: “Simbolo di un popolo che si è battuto per gli ideali di libertà e democrazia” (Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA – Qui di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico (foto), in occasione del 225° anniversario del Tricolore: “Oggi celebriamo il nostro Tricolore: il Simbolo di una comunità, della sua cultura e della sua storia. Di un popolo che si è battuto per gli ideali di libertà, democrazia, eguaglianza. Omaggiare la nostra bandiera significa essere orgogliosi di questa identità, ma anche ribadire il valore che essa continua a rappresentare oggi in una società che muta. Ci sono tanti straordinari testimoni di questa eredità ideale. Sono tali tutti gli operatori sanitari che da quasi due anni lottano instancabilmente contro la pandemia; i nostri connazionali impegnati nelle missioni internazionali a ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA – Qui di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera dei deputati, Roberto(foto), in occasione del 225° anniversario del: “Oggi celebriamo il nostro: ildi una comunità, della sua cultura e della sua storia. Di unche si èper glidi, eguaglianza. Omaggiare la nostra bandiera significa essere orgogliosi di questa identità, ma anche ribadire il valore che essa continua a rappresentare oggi in una società che muta. Ci sono tanti straordinari testimoni di questa eredità ideale. Sono tali tutti gli operatori sanitari che da quasi due anni lottano instancabilmente contro la pandemia; i nostri connazionali impegnati nelle missioni internazionali a ...

Advertising

Roberto_Fico : Oggi celebriamo il nostro #Tricolore, simbolo di una comunità che si riconosce negli ideali di giustizia, libertà e… - Lopinionista : Tricolore, Fico: 'Simbolo di un popolo che si è battuto per gli ideali di libertà e democrazia'… - marcusPiero : @SERGIOMATTAREL4 @CorteCost @Pres_Casellati @Roberto_Fico @GiuseppeConteIT @EnricoLetta #Draghi 31 dicembre 199… - albertodimonac1 : @Roberto_Fico #Tricolore ancora per poco, per poco ancora prima dell'eclissi per via di una classe politica a dir p… - BottaAltomonte : @Roberto_Fico @Montecitorio Mi era simpatico on.Fico e ho votato sempre 5 stelle , non mi esprimo più di tanto , sa… -