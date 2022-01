Traffico Roma del 07-01-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati Studio Stefano Baiocchi non ci sono sostanziali novità non molto ilregistrato al momento sulle strade cittadine stessa situazione sul raccordo e con la polizia locale Cerignola ancora un incidente sulla Nomentana nei pressi di via Carlo Lorenzini Ci troviamo nella zona di Montesacro in corso ancora i rilievi del caso altro incidente in via Aurelia all’altezza della pa Franco Sensi raccomandiamo le dovute attenzioni Restiamo al Aurelio incidente anche in via Gregorio VII nei pressi di via del Cottolengo incidente anche nella zona della Stazione Termini via Marsala in prossimità Viale Pretoriano all’ampio per urgenti lavori riduzione di carreggiata in Piazza Galeria Ci troviamo tra via Cilicia e via Latina possibile la formazione di code sulla Salaria nei pressi dell’aeroporto dell’Urbe ...