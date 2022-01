Spalletti | “Partita di grande personalità La squadra ha mostrato qualità tecniche e morali”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLucianocommenta il match del Napoli contro la Juventus: “Eravamo venuti a Torino con l’intenzione di giocare laper i 3 punti, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e superare per organizzare questa gara. Dispiace non esserci riusciti ma c’è molta soddisfazione per la prestazione offerta da tutta la”. “dicon un livello molto alto diespresse da questi giocatori che hanno confermato ancora una volta di meritare di indossare la maglia del Napoli. Bravi a tutti” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... l'idea, se non ci saranno intoppi burocratici, è di metterlo a disposizione digià per lain programma mercoledì alle 16.30 al Maradona con la Samp . Si vedrà: a quanto pare ...Juve - Napoli arrivano i complimenti di Lucianoalla squadra partenopea per il pareggio ottenuto all'Allianz Stadium. Unacomplicatissima per il Napoli, sceso in campo con tantissime assenze tra Covid 19, infortuni e squalifiche. ...SPALLETTI MERTENS – L’uomo della serata di ieri sera allo Juventus Stadium porta il nome di Dries Mertens, il calciatore belga che da anni ha rubato il cuore dei napoletani. Sceso in campo con la magl ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato attraverso i suoi principali canali social del pareggio di ieri sera all'Allianz Stadium contro la Juventusdi Massimiliano Allegri: "Grazie all ...