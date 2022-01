Scuola: De Luca decide la chiusura di scuole elementari e medie fino a fine gennaio. L’annuncio (Di venerdì 7 gennaio 2022) La polemica sul fronte del tema Scuola non si placa, oggi in 5 Regioni gli studenti sono rientrati in classe, gli altri dovranni aspettare il 10. I presidi continuano la loro battaglia per ripristinare la Dad almeno per due settimane in attesa di un calo dei contagi, mentre il governo tira dritto sul fronte del rientro in presenza, il Presidente della Regione Campania De Luca ha deciso: niente rientro in classe per gli allievi delle scuole elementari e medie. De Luca ferma il rientro in classe per elementari e medie Durante la diretta settimana sul suo profilo Facebook ufficiale, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato la sua decisione di non riaprire le scuole ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) La polemica sul fronte del temanon si placa, oggi in 5 Regioni gli studenti sono rientrati in classe, gli altri dovranni aspettare il 10. I presidi continuano la loro battaglia per ripristinare la Dad almeno per due settimane in attesa di un calo dei contagi, mentre il governo tira dritto sul fronte del rientro in presenza, il Presidente della Regione Campania Deha deciso: niente rientro in classe per gli allievi delle. Deferma il rientro in classe perDurante la diretta settimana sul suo profilo Facebook ufficiale, il Presidente della Regione Campania Vincenzo Deha annunciato la sua decisione di non riaprire le...

Agenzia_Ansa : Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, annuncia che nella Regione 'non apriremo le medie e le elementari.… - Agenzia_Ansa : Il governatore campano Vincenzo de Luca chiede di rinviare il rientro a scuola di 20-30 giorni. 'Consentirebbe di r… - VincenzoDeLuca : PER LA SCUOLA MISURE SEMPLICI E GESTIBILI La mia dichiarazione?? - MariannaPrato : RT @Agenzia_Ansa: Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, annuncia che nella Regione 'non apriremo le medie e le elementari. Non c… - GazzettAvellino : Scuola, Coordinamento Scuole Aperte: Governo impugni provvedimento di De Luca. -