Sampdoria | recuperato Falcone | l’annuncio del portiere

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Lahail, è lui stesso ad annunciarlo sui social: a disposizione per Napoli Wladimiroha annunciato sui social di essere tornato a disposizione della. Ilè tornato negativo dopo la positività al Covid della settimana scorsa. Il classe ’95 sarà a disposizione per il Napoli, e poi potrebbe riaprirsi l’ipotesi del mercato con la SPAL in pole. L'articolo proviene da Calcio News 24.