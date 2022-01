Sampdoria, infortunio Yoshida: i tempi di recupero del giapponese (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Sampdoria deve fare i conti con l’infortunio di Yoshida: questi i tempi di recupero Quando le cose vanno male possono anche andare peggio. È quello che sta succedendo alla difesa della Sampdoria perde Omar Colley per gli impegni in Coppa d’Africa e Maya Yoshida, costretto al cambio nel secondo tempo del match contro il Cagliari. Il difensore giapponese della Sampdoria verrà valutato oggi alla ripresa degli allenamenti. La prima diagnosi parla di un problema muscolare al flessore della coscia destra. I tempi di recupero, come riporta Il Secolo XIX, potrebbero essere medio lunghi (dalle due alle tre settimane di stop). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ladeve fare i conti con l’di: questi idiQuando le cose vanno male possono anche andare peggio. È quello che sta succedendo alla difesa dellaperde Omar Colley per gli impegni in Coppa d’Africa e Maya, costretto al cambio nel secondo tempo del match contro il Cagliari. Il difensoredellaverrà valutato oggi alla ripresa degli allenamenti. La prima diagnosi parla di un problema muscolare al flessore della coscia destra. Idi, come riporta Il Secolo XIX, potrebbero essere medio lunghi (dalle due alle tre settimane di stop). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS ...

