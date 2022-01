Poggioreale | porta hashish al fratello in carcere | beccata

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante i colloqui inhato 100 grammi dial: è successo nella sala colloqui delnapoletano di, dove gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno subito provveduto a bloccare la donna. Per il vice segretario regionale dell’Osapp Campania Luigi Castaldo, “purtroppo questi fenomeni sono all’ordine del giorno specie in questo periodo epidemiologico dove la criminalità approfittando delle difficoltà operative in essere cerca di effettuare business senza scrupolo, utilizzando le donne per i loro sporchi traffici”. Secondo il segretario regionale Osapp Campania Vincenzo Palmieri “ora più che mai servono adeguati supporti tecnologici con misure preventive idonee a contrastare questi fenomeni che mettono a ...

