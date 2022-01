NJPW: KENTA infortunato, non parteciperà alla terza parte di Wrestle Kingdom (Di venerdì 7 gennaio 2022) KENTA non parteciperà più alla terza parte di Wrestle Kingdom 16 come previsto, a causa degli infortuni che si è procurato durante il suo match nella seconda parte dell’evento. KENTA avrebbe dovuto partecipare ad un tag team match in coppia Takashi Sugiura e Kazushi Sakuraba. Per Sugiura-Gun ci sarà ora un partner misterioso. La NJPW ha emesso un annuncio ufficiale a riguardo. L’annuncio di New Japan Il comunicato recita: “Dopo il suo match del 5 gennaio al Tokyo Dome, KENTA ha sofferto una dislocazione al fianco sinistro, una frattura del naso, un tendine del dito danneggiato, e diverse lacerazioni alla schiena. Per questo, non gli sarà ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 7 gennaio 2022)nonpiùdi16 come previsto, a causa degli infortuni che si è procurato durante il suo match nella secondadell’evento.avrebbe dovutocipare ad un tag team match in coppia Takashi Sugiura e Kazushi Sakuraba. Per Sugiura-Gun ci sarà ora un partner misterioso. Laha emesso un annuncio ufficiale a riguardo. L’annuncio di New Japan Il comunicato recita: “Dopo il suo match del 5 gennaio al Tokyo Dome,ha sofferto una dislocazione al fianco sinistro, una frattura del naso, un tendine del dito danneggiato, e diverse lacerazionischiena. Per questo, non gli sarà ...

