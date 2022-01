Napoli | De Laurentiis accoglie Tuanzebe | il messaggio social

(Di venerdì 7 gennaio 2022)è il primo rinforzo del mercato di gennaio regalato da Dea Spalletti per irrobustire la difesa e fronteggiare l'emergenza Covid, oltre che per mettere una pezza alle ...

Advertising

infoitsport : FOTO Tuanzebe al Napoli, arriva anche il tweet di De Laurentiis: “Benvenuto” - tuskatore : @antofns @DanielsH796 @elliott_il @DomPepeLiberato Differenza sostanziale tra ADL ed Elliott è che Elliott si ferme… - zazoomblog : Juve Napoli il retroscena: De Laurentiis voleva il rinvio - #Napoli #retroscena: #Laurentiis - zazoomblog : Juve Napoli il retroscena: De Laurentiis voleva il rinvio - #Napoli #retroscena: #Laurentiis - infoitsport : De Laurentiis, Tuanzebe è del Napoli: “Benvenuto Axel” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis

... il giocatore dello United è ufficialmente un nuovo acquisto del. Sui social arriva il tweet di De: "Benvenuto Axel" . C'è la possibilità che il presidente azzurro possa vedere all'...Ufficiale anche Axel Tuanzebe al. Il difensore che arriva dal Manchester United ha già ... 'Benvenuto Axel' il tweet di De. Il Genoa batte il terzo colpo dopo Hefti e Ostigard. Chiusa ...Axel Tuanzebe è ufficialemnte un calciatore del Napoli. Il contratto del difensore è già stato depositato in Lega ed è arrivato l'annuncio di Aurelio De Laurentiis. Il Corriere dello Sport rivela che ...Ufficiale: Tuanzebe è del Napoli. Contratto depositato e tweet arrivato di De Laurentiis. Il difensore inglese, come si legge sull'edizione online del Corriere dello Sport, ora attende solo che dal co ...